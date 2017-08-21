YEŞİL HAT TİCARETİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’a yönelik ticarette 2016 yılında sağlanan artış 2017 yılında da devam ederken, yılın ilk beş ayındaki satış tutarı, geçen yıla göre yüzde 17,21 oranında arttı.

Artun ÇAĞA

Yılın ilk çeyreğinde tüzük kapsamında Güney’e 1 milyon 330 bin Euroluk mal satılırken, bu rakam mayıs ayında 371 bin Euro artarak, beş aylık toplamda ise 2 milyon 041 bin 934 Euroya ulaştı. Geçen yılın ilk beş ayında tüzük kapsamında 1 milyon 741 bin Euro’luk satış yapılmıştı.

2017’nın satış rakamlarının aylık ortalaması 408 bin 353 Euro düzeyinde saptanırken, söz konusu tutar, son altı yılın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. 2016’nın beş aylık ortalama satışı 348 bin Euro, 2015’in satışları 283 bin Euro, 2014’ün satışları 333 bin, 2013’ün satışları 275 bin ve 2012’nin satış rakamları da 363 bin Euro olarak saptanmıştı. 2011’deki satış ortalaması 489 bin Euro idi.

Toplam satış 84.6 milyon Euro

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) verilerinden derlenen rakamlara göre, 2004’ün Ağustos ayında 3 bin 847 Euro ile başlayan ticaret kapsamında Mayıs 2017’nin sonuna kadarki yaklaşık 13.5 yıllık sürede Güney Kıbrıs’a toplam 55 milyon 774 bin 985 Euroluk mal satışı yapılırken, bu rakama Güney Kıbrıs’a yönelik elektrik enerjisi satışları dahil değil.

Temmuz 2011 ile Mart 2012 arasındaki dokuz aylık sürede gerçekleştirilen 28 milyon 763 bin 577 Euroluk elektrik satışı rakamları da eklenince, Güney Kıbrıs’a yönelik ticarette sağlanan gelir 84 milyon 630 bin 306 Euro’ya çıkıyor.

Mal satışı açısından en yüksek kazançlı yıl ise 7 milyon 172 milyon Euroluk satışla 2008 ve 6 milyon Euroluk satışla 2009 yılı oldu. 2010 5.9 milyon Euroluk satışla geçilirken, 2011’de 5.3 milyon Euro, 2012’de 4.1 milyon Euro, 2013’te 3.9 milyon Euro, 2014’te 3.6 milyon Euro, 2015’te de 3 milyon 933 bin 918 Euro kazanç elde edildi.

Kıbrıs/Ekonomi