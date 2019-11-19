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"Yeşil sahalara döneceğim"

"Yeşil sahalara döneceğim"

"Yeşil sahalara döneceğim"

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Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan futbolcu Sabri Sarıoğlu, çocukları ile önceki gün Aqua Florya AVM'de görüntülendi.

Yaklaşık 17 yıl sarı-kırmızılı formayı giyen Sarıoğlu,  geçtiğimiz sezon Göztepe'ye transfer olarak futbol hayatını burada sonlandırmıştı. Eski futbolcu, teknik adam olarak tekrardan futbola döneceğini açıkladı.

Çocuklarıyla poz verdikten sonra soruları yanıtlayan Sabri Sarıoğlu, ''Şu anda antrenörlük dersleri alıyorum sıkı bir çalışma içerisindeyim. Kısa sürede yeşil sahalara çok farklı döneceğim.'' dedi.

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