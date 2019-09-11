Yeşilçam’ın ‘sadık dostu’na veda!
Yeşilçam’ın ‘sadık dostu’na veda!
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Yeşilçam’ın ‘sadık dostu’ Süleyman Turan’a veda
Yeşilçamda genellikle ‘esas oğlan’ın sadık dostu rolleriyle tanınan Süleyman Turan, İstanbul Kadıköy'deki evinde yaşamını yitirdi. Çilingir yardımıyla evine girilen usta oyuncunun cansız bedeniyle karşılaşıldı. Turan'ın iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Usta oyuncu için öğle vakti Üsküdar Şakirin Camisi'nde tören düzenlenecek.
Ünlü oyuncu Süleyman Turan, dün sabah Kadıköy’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na getirilen Turan’ın cenazesi, yakınları tarafından buradan alınarak Üsküdar’daki Karacaahmet Gasilhanesi’ne götürüldü. Turan’ın cenazesi, öğle vakti Şakirin Camisi’nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.
Etiketler : Yeşilçam, sadık dostu, Süleyman Turan, veda
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