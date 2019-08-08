YEŞİLDAĞLI EMEKLİ OLUYOR!

Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Hüseyin YEŞİLDAĞLI,4 yıllık görev süresini tamamlayınca emekliye sevk edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 7 Ağustos 2019 tarihinde dört yıllık görev süresi tamamlanan Hüseyin Yeşildağlı’nın, bu tarihten itibaren 51/84 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası uyarınca emekliye sevk edildiği belirtildi.