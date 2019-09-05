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YEŞİLIRMAK DİRENİŞ VE BÜTÜNLEŞME GÜNÜ TÖRENLERLE KUTLANACAK

YEŞİLIRMAK DİRENİŞ VE BÜTÜNLEŞME GÜNÜ TÖRENLERLE KUTLANACAK

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü törenlerle kutlanacak

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Yeşilırmak Direnişi ve Bütünleşme Günü’nün 45’inci yıldönümü törenlerle kutlanacak.

Yeşilırmak Direnişi ve Bütünleşme Günü nedeniyle Yeşilırmak’ta iki ayrı tören yapılacak.

İlk tören saat 17.00’de Yeşilırmak Şehitliği’nde yer alacak.

Daha sonra Atatürk Büstü önünde ikinci tören gerçekleştirilecek. Buradaki tören saat 17.30’da başlayacak.

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