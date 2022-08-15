Yeşilirmak’ta dün çıkan yangına sebep olduğu düşünülen bir kişi tutuklandı

Yeşilırmak’ta dün çıkan yangına sebep olduğu düşünülen bir kişi tutuklandı…

Polisten yapılan açıklamaya göre yangın 50 yaşındaki bir kişinin ikametgahının karşısındaki kuru otları gerekli önlem ve tedbirleri almaksızın spiral makinesi ile kestiği sırada makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldi…

Açıklamaya göre, Yangın, İtfaiye, Sivil Savunma ile Orman Dairesi Ekipleri, yangın söndürme helikopteri ve bölge halkının müdahalesi ile söndürülürken, yangın sonucu maki bitki örtüsü ve kuru otlar yanarak zarar gördü