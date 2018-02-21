Yeşim Salkım, güzel oyuncu ile böyle öpüştü!

Çekimleri 3 yıl önce tamamlanan Eğreti Gelin Ladik, 13 Nisan'da vizyona girecek. Filmde Yeşim Salkım'ın kadın oyuncu İlkay Kayku ile öpüşme sahneleri çok ses getirecek gibi görünüyor.

Yazar Şükran Kozalı'nın 'Eğreti Gelinler' romanından sinemaya uyarlanan 'Eğreti Gelin Ladik'in başrollerinde Yeşim Salkım, Hakan Eren, Ali Ekberol, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ve Şükran Kozalı var. Yeşim Salkım'ın cesur sahneleri filme damga vurdu.

'Eğreti Gelin Ladik' filmi Yeşim Salkım, Hakan Eren, Ali Ekberol, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ve Şükran Kozalı gibi isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. Oyuncu İlkay Kayku ve Yeşim Salkım'ın sahneleri büyük yankı uyandıracak.