CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman isyan etti, kritik konularda her kafadan bir ses çıktığını ifade ederek, hükümetin yarattığı belirsizlik ortamına"yeter artık" diye isyan eden Erhürmanın açıklaması aşağıdaki gibidir.

"Bu sürecin başından beri tek ağızdan konuşun, belirsizlik yaratmayın, belirsizlik güvensizlik yaratır, kriz bu şekilde yönetilemez dedik.

Hiçbir şey değişmiyor. Kapıların açılması konusunda da bugüne kadarki tavır aynen devam ediyor. "8'i" mi, "Temmuzdan önce" mi, "1 Temmuzdan sonra belki" mi? Her kafadan bir ses çıkıyor ve belirsizlikle baş başa kalan insanlar ne yapacağını bilemez halde bırakılıyor. Krizi çok iyi yönettik diye her gün övünenlerin yarattıkları ortam bu. Yeter artık!"