YETKİLİLERİN İLGİSİZLİĞİ İLLALLAH GETİRDİ!

Arabahmet sakinleri tarihi bir dokuya sahip bölgeye yetkililerin ilgisiz kaldığını dile getirerek, defalarca şikayette bulunmalarına rağmen hiçbir adım atılmamasına isyan etti

Özlem ÇİMENDAL

Arabahmet sakinleri tarihi bir dokuya sahip bölgeye yetkililerin ilgisiz kaldığını dile getirerek, defalarca şikayette bulunmalarına rağmen yanmayan sokak lambaları için herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi belediye hizmetlerinin de sokak aralarına verilmediğini dile getirdiler.

Yiğitler Burcu atıl durumda

Bir diğer önemli sorunun da atıl durumda olan Yiğitler Burcu olduğunu ifade eden bölge sakinleri, park alanının çiçek bahçesi ya da çocuk oyun alanı yapılarak değerlendirilebileceğini söylediler.

Atölyelerin Sanayi Bölgesi’ne taşınmasını istiyorlar

Yedilerde bulunan demir atölyelerinin, termosifoncu makinistlerin bölgeden Sanayi Bölgesi’ne taşınmasını da isteyen bölge sakinleri, hem işletme sahiplerinin hem de bölge halkının isteğinin de bu yönde olduğunun altını çizdiler. Bölge sakinleri, “Halbuki Lokmacı yanında olan Yedilerin bu görüntüden temizlenip sanat atölyesi, kafelere yer açılarak Arabahmet’e doğru yolların temizlenmesi gerekir” şeklinde konuştular.

Eski Eserler Yasası’na göre vergi alınamazken, belediye alıyor

Osmanlının son Sadrazamlarından Kamil Paşa’nın vefat ettiği 3 katlı konağın restorasyonuna ilgililere yazı yazıldığı halde hiçbir katkı yapılmadığını dile getiren bölge sakinleri, “Katkıdan vazgeçtik Eski Eserler Yasası’na göre vergi muafiyeti olduğu halde Lefkoşa Belediye’si Emlak Vergisi bile almaktadır. Eskiden almazdı şimdiki başkan almaya başladı” dediler.

Ücretsiz otoparklarından belediye ücret alıyor

Derviş Paşa Konağı karşısındaki oto park alanlarının da ücretsiz olması gerekirken, belediye tarafından ücretli olarak işletildiğine de tepki gösteren vatandaşlar, “Mimarlar Odası bir günden bir güne gelip de bir teşekkür belgesi bile vermedi yapılan çalışmalara. Hisar üstündeki kendilerinin 5-6 sene önce tamir ettikleri bina şuan tekrar tamirde” ifadelerini kullandılar.

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