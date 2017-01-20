YİĞİT BULUT’A GÜNEYDEN DE TEPKİ

Kıbrıslı Rum siyasi partiler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut’un önceki gün yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi.

Fileleftheros gazetesi, EDEK’in Başkan Yardımcısı Maria Vasiliadu’nun, Bulut’un yapmış olduğu “kışkırtıcı açıklamaların” Ankara’nın gerçek niyetini ortaya koyduğunu ifade ederek, bu açıklamaların görmezden gelinemeyeceğini ve kınanması gerektiğini söylediğini yazdı.

Vasiliadu, bu durumun münferit bir durum olmadığını ve daha önce, “gerek Erdoğan, gerekse diğer Türk yetkililer tarafından yapılmış olan kışkırtıcı açıklamaların devamı olduğunu” kaydetti.

Habere göre Dayanışma Hareketi, Erdoğan’ın sağ kolu tarafından yapılmış olan bu açıklamaların, “Türk şovenizmini” gösterdiğini ve Türkiye’nin gerçek niyetini ortaya koyduğunu kaydetti.

Dayanışma Hareketi, mevcut olgularla, Türkiye’nin Kıbrıs’ta kabul edeceği tek çözümün, Türk standartlarında olacağını ve uzlaşıya dayalı olmadığını ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in izlediği yanlış strateji ve verdiği tavizlerle, Türkiye’nin “açgözlülüğünü” beslediğini kaydeden Hareket, Türkiye’nin Kıbrıs’ta tam denetim arzuladığını söyledi.

Ulusal Halk Cephesi de (ELAM), halkı ve memleketi “tehlikeli yola” götürecek olan müzakerelerden vazgeçilmesi gerektiğini ve Kıbrıs sorununun tek adil çözümünün, vatanın serbest bırakılması olduğunu kaydetti.