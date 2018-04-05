"YIKICI ELEŞTİRİLERDE BULUNMAMALIYIZ!"

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, Sanatçı Emin Çizenel’in Atatürk Kültür Merkezi eleştirilerine karşın konuştu

Fehime ALASYA

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nin ‘atıl vaziyette olmadığını’ belirterek, devlet kütüphaneleri ve kültür merkezlerinde gün be gün çeşitli iyileştirmeler ve aktiviteler yapıldığını belirterek, en önemli sıkıntılarının ‘personel eksikliği’ olduğundan dert yandı.

Kaya, AKM’nin bahçesi ve çehresindeki iyileştirmeler için de yazılı taleplerinin olduğunu belirtti.

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’ne yönelik eleştirilerde bulunan Sanatçı Emin Çizenel’in iddialarıyla ilgili konuştu.

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya ise ‘hiçbir şey yapılmıyor’ eleştirisine karşın, devlet kütüphanelerinde, özellikle Atatürk Kültür Merkezi (AKM) iç mekânında birçok iyileştirme yapıldığını kaydederek, dış mekân için ise talepleri bulunduğunu kaydetti.

İki yıldır merkezdeki iç ve dış mekân için hizmet verecek personel talepleri bulunduğunu belirten Kaya, “Kışın bahçemiz yeşil oluyor fakat yazın sulanmadığı için otlar kuruyor.

Oraya hem dışa hem de iç mekâna bir hizmetli alınsa çok güzel olur, en önemli eksiğimiz bu…” dedi.

Kaya, eleştiride bulunulurken yapıcı olunması gerektiğine dikkat çekerek, birçok güzelliğe karşın çok olumsuz bir senaryo çizilmesinin çok doğru olmadığını belirtti.

Sanatçı Çizenel isyan etmişti…

Sanatçı Emin Çizenel, önceki gün yaptığı yazılı paylaşımda, merkezin halinin adeta ‘çöplüğe’ dönüştüğünü ileri sürerek, bu halin iyileştirilmesi talebinde bulunmuştu.

Çizenel, gün boyunca merkezle ‘ilgili’ birisini bulamadığından yakınarak, merkezin çevresi ve çehresinin topluma yaraşır hale getirilmesini talep etmişti.

Çizenel, yazılı isyanında, özellikle giriş kısmı, çevre düzenlemesi ve çevre kirliliğinden yakınırken, ‘terk edilmiş’ izleniminin öne çıktığını belirtmişti.

Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nin atıl vaziyette durduğunu ileri süren Sanatçı Emin Çizenel’in merkezle ilgili eleştirilerini yorumlayan Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, merkezin terk edilmiş olduğu iddialarını kabul etmedi.

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya:

“İç mekân için bir temizlik görevlisi, dış mekân için ise bahçeci talep ettik, bekliyoruz”

“Yaklaşık 3 yıldır orasıyla ilgileniyorum. Dam akıtıyordu, içerisi de felaketti. Proje ile içerisini, salonu, sergi salonun damını, izolasyonunu, kütüphane bölümünün izolasyonu yapıldı.

Klimalar alındı, sıcak-soğuk farkı engellendi.

İkinci kat yeni bir proje ile restore edilecek.

Temizleyicimiz 2 yıldır emekliye ayrıldı, talep yazısı yazdık bekliyoruz. İç mekânla ilgili bir temizlik görevlisi bekliyoruz. Dış mekân için ise bahçeci arayışlarımız var. Talep ettik, bekliyoruz. Ara ara hizmet alımı yapıyoruz.

Etkinlik yapılan günlerde, geceleri vardiya usulü çalışan bahçecilerimiz var. Bunun dışlında da dış mekân için dıştan çoğu kez hizmet alıyoruz.

Oranın çevresi, bahçesi için de mevsim bazında dışarıdan hizmet alımı yapıyoruz. Kışın bahçemiz yeşil oluyor fakat yazın sulanmadığı için otlar kuruyor.

Oraya hem dışa hem de iç mekâna bir hizmetli alınsa çok güzel olur. En önemli eksiğimiz bu…

Oraya bekçi veya duvar örülmezse mümkün değil başa çıkamıyoruz. Öğrenciler çok hor kullanıyor.

Dış mekân için ise boya iznimiz yok. Yasalara göre mimarından izin almadan elleyemiyoruz. Denedik ama yapamadık. İzin talebimiz de var ama hiçbir şekilde boya için müdahale edemedik.

Kaya: “İç mekân için bir temizlik görevlisi, dış mekân için ise bahçeci talep ettik, bekliyoruz. Buna karşın iç mekânda yaptığımız birçok iyileştirme ve onlarca aktivite bulunuyor”

Çocuk bölümüne resimler aldık, raflar ve masaları değiştirdik. Masalarımızı aldık, sergi salonumuzu her geçen gün yeniliyoruz. Sergi için vatandaştan gelen talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Tüm bunlar yazılırken güzelliklere yer verilmiyor. Çözüm yapıcı eleştirilerde bulunmaktır, gelip bizi bulmak ve bunları dile getirmektir. Biraz daha motive edici olmalıyız.

Ülkede kimsenin kütüphane kullanılmadığı kaleme alınıyor, ülkemizde 8 halk, 1 de milli kütüphanemiz var, bunlardan aylık bilgi alıyorum, en çok okuyan okuyucumuza her yaştan hediye veriyoruz. Dünya genelinde kütüphane kullanımı azaldı, bizim ülkemizde de fakat kütüphanelerin kullanımı yoktur, kalmadı diyemeyiz. Çeşitli aktiviteler ile bu kullanımları arttırmaya çalışıyoruz. Bilmeden yorum yapmamalı, yıkıcı eleştirilerde bulunmamalıyız…

Telefonlar çalışıyor, orada yan bölümde olan kütüphanecilerimiz var, gelen birisi olduğu zaman görüp yardımcı oluyorlar, ya da giden kütüphaneye girip sorsa hemen yardımcı oluyorlar.”

Yenidüzen