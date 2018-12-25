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YILANLA 1000 KEZ TECAVÜZ ETTİ!

YILANLA 1000 KEZ TECAVÜZ ETTİ! 1110

İskoç adam, boa yılanıyla tecavüzden 14 yıl hapis yedi

İskoçya'da yaşayan 38 yaşındaki John Dickson cinsel istismardan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dickson'ın tecavüzlerde, evinde beslediği 3 metrelik boa yılanını da kullandığı ortaya çıktı.