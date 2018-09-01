  1. FOTO GALERİ

  2. YAŞAM

  3. YILANLI TECAVÜZ!

YILANLI TECAVÜZ!

YILANLI TECAVÜZ! 1110

İskoçya'da yaşayan 38 yaşındaki John Dickson cinsel istismardan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dickson'ın tecavüzlerde, evinde beslediği 3 metrelik boa yılanını da kullandığı ortaya çıktı.