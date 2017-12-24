YILBAŞI DOPİNGİ

Pelin YÜKSELAY

Yılbaşı tatili nedeniyle Türkiye, İsrail ve bazı Arap ülkelerinden gelecek turistleri ağırayacak olan 5 yıldızlı otellerin 3 gün süreyle yüzde 100 doluluk yaşayacağı, bu yüzden Cuma ile Pazartesi arasında rezervasyonların kapandığı bildirildi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç, KKTC’deki otellerin önemli bir kısmının yeni yıla tam kapasite ile gireceğini, diğer otellerin de gerek Türkiye’den gelecek turistler, gerekse yerlilerle önemli bir doluluk yakaladığını söyledi.

Yeni yılın bereketli geçeceğini dile getiren Özboğaç, 2018’den de umutlu olduklarını kaydetti.

Kış turizmiyle ilgili de bilgiler aktaran Özboğaç, ‘bu kış doluluk oranları geçen yılın aynı aylarına göre daha iyi oldu” dedi. Sözlerine ‘iyi bir yıl geçirdik’ diyerek devam eden Özboğaç, yine de sektörde sıkıntılar yaşandığının altını çizdi.

Konaklama süresi uzamalı

Özboğaç, yaşanan sorunları şöyle anlattı: “Ülkemize gelen misafirleri iki kısma ayırabiliriz. Türkiye’den gelen misafirler ve üçüncü ülkelerden gelen misafirler. Türkiye’den gelen misafirler konaklama sürelerini genellikle hafta sonu ile yani 2 gece 3 gün ile sınırlı tutuyorlar. Bu sürenin uzamasını ve hafta içine de yayılmasını sağlamalıyız. Türkiye’den ciddi anlamda turist akışımız var ancak arzumuz bu konaklama sürelerinin daha da artmasıdır. Bunu sağlamanın en iyi yolu da ülkemizdeki kültür turlarını yaygınlaştırmaktır.”

“Yabancı turistlerle ilgili en büyük sorun ulaşım”

Üçüncü ülkelerden gelen turistler de de en büyük sıkıntının ulaşım olduğunu kaydeden KITOB Başkanı, bu sıkıntının aşılması durumunda, üçüncü ülke vatandaşlarının daha fazla ülkemizi tercih edeceğini kaydetti.

“İngiltere Pazarını neredeyse kaybettik”

Sözlerinin devamında turizmde reklamın önemine vurgu yapan Özboğaç, bu yıl İngiltere pazarında yeterli reklam yapılmamasından dolayı büyük kayıplar yaşandığını anlattı. ‘Önümüzü görmekte sıkıntı yaşıyoruz’ diyen Özboğaç, sürdürülebilir uzun vadeli turizm tanıtımlarına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Otel Müdürleri ne dedi?

Ercan Turhan (Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü):

Merit Otelleri’nin yeni yıldaki doluluk oranı yüzde yüzdür. Çok rağbet görüyoruz. Ne yazık ki dolu olduğumuzdan gelen talepleri geri çevirmek zorunda dahi kalıyoruz. Yeni yıl müşterilerimizin yüzde 80’i Türkiye, yüzde 20’si de Körfez ülkelerinden. Yeni yıl tatili olan 3 gün boyunca doluluğumuz bu şekilde olacak. Her yeni yıl olduğu gibi bu yıl da misafirlerimize en kaliteli hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

Özer Özbilgehan (Acapulco Otel Pazarlama Müdürü):

Acapulco Resort Convention SPA & Casino yeni yılı yüzde yüz doluluk oranı ile geçirecek. Yeni yılda tam 2 gün boyunca dolu olacak otelimizde personelimiz büyük bir özveri ile çalışacak. Konuklarımızın hemen hemen hepsi Türkiyeli misafirlerimiz olacak.

Şelale Dağistan (Arkın Palm Beach Otel Satış Sorumlusu Yardımcısı):

Arkın Palm Beach Hotel yeni yılı yüzde yüz dolu bir şekilde geçirecek. Rezervasyonlarımızı kapatmış bulunuyoruz. Müşterilerimiz Türkiye, Lübnan, İngiltere ve yerli halktan ulaşıyor. Yeni yıl tatili boyunca müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışacağız.

Burcu Beyoğlu (Sempati Otel Direktörü):

Yeni yılı yüzde 80’in üzerinde bir doluluk oranı ile geçireceğiz. 2 günlük bir doluluk oranıdır bu. Açıkcası çok memnunuz bu orandan. Müşterilerimizde genel olarak KKTC halkından oluşmaktadır.

Mustafa Zorlu (Manolya Otel Resepsiyonisti):

31 Aralık-1 Ocak tarihlerini yaklaşık 2 günü yüzde 60 üzerinde bir doluluk oranı ile geçireceğiz. Müşterilerimiz genelde Türkiye’den ve de yerli halktan olacak.

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