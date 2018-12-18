Yılbaşı için iç pilavlı hindi dolması nasıl yapılır?

Yılbaşına sayılı günler kala, yılbaşı menüsü hazırlıkları da başladı. Birçok kişi yılbaşında sofraya yılbaşı hindisi koymak istiyor. Özellikle iç pilavlı hindi dolmasının nasıl yapıldığını herkes merak ediyor. Peki yılbaşı için hindi dolması nasıl yapılır? Hindi dolması yaparken hangi püf noktalarına dikkat etmek gerekir. İşte iç pilavlı hindi dolmasının yapılışı ve püf noktaları.

İç pilavlı hindi olmasının yapılışı ilk bakışta zor ve zahmetli görünebilir. Ancak doğru püf noktalarına dikkat ettiğiniz takdirde kolayca hindi dolması hazırlayabilir, kestaneli ve kuş üzümlü enfes pilavınız eşliğinde yılbaşı menüsünü bir ziyafete çevirebilirsiniz. Bunun için öncelikle ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

1 orta boy bütün hindi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 çay kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı tuz

1 dal biberiye

1 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tane karabiber

İç pilav için:

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

Çeyrek çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı haşlanmış kestane

Pişirme aşamasına gelince zeytinyağı, bal, domates salçası, limon suyu, hardal, tuz ve baharatlardan oluşan bir marine sosu daha hazırlayın. Bu sosu hindinin her tarafına masaj yapar gibi yavaş yavaş sürün ve iyice yedirin. Hindiyi geniş ve derin bir fırın tepsisine alın. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 2,5 saat kadar pişirin.

Bu esnada pilavınızı hazırlayın. Öncelikle kestaneleri haşlayıp küçük parçalara ayırın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanları kızdırdığınız tereyağı ve zeytinyağında kavurun. Pirinçleri ilave edip onları da hafifçe çevirin. Ilık suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ve baharatları ekleyin. Son olarak kestane parçalarını ve sıcak suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Pilav suyunu çekince bir süre demlenmesi için kenara alın.

Fırından çıkardığınız hindi biraz soğuyunca içine pilavı doldurun ve yeniden fırına verin. 30-40 dakika içinde hindiniz yenebilecek kıvama gelecektir. Artan pilavı servis tabağının altına yayın. Üzerine hindi dolmasını yerleştirin.