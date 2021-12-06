Yılbaşı organizasyonlarına sadece aşılı kişilerin katılımı ile düzenlenebilecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları açıklandı.

Bulaşıcı Hastalıklar ÜStü Kurulu yeni açıkladığı kararlarda yılbaşı organizasyonlarına sadece aşılı kişilerin katılımı ile düzenlenebileceğini vurguladı.

Karara göre açık ve kapalı alanların metrekare kurallarına uyularak kişi kabul edilecek. Aşısız kişiler bu organizasyonlara katılmayacak.

Buna bağlı olarak okullarda, ofislerde ve devlet dairelerinde toplu yılbaşı organizasyonları düzenlenmeyecek..

İşte Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları: