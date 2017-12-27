YILBAŞINDA UÇMAK CEP YAKIYOR!

Yılbaşına sayılı günler kala KKTC ile Türkiye’nin bazı illeri arasındaki uçak bileti fiyatları da astronomik rakamlara ulaştı.

Yılbaşı tatili nedeniyle yurt dışına yönelik aşırı talep, bilet fiyatlarına yansıdı. Yılbaşını 29 Aralık 2017-1 Ocak 2018 tarihleri arasında yurt dışında geçirmek isteyenler bu yıl kesenin ağzını biraz açacak

Yılbaşını yurt dışında geçirmek isteyenler için en yüksek bilet fiyatları, gidiş-dönüş toplam 1.638.24 TL ile İzmir öne çıkarken, en düşük bilet fiyatı ise gidiş-dönüş toplam 297 TL ile İstanbul oldu

Özlem ÇİMENDAL

Yılbaşına sayılı günler kala KKTC ile Türkiye arasında uçak bileti fiyatları astronomik rakamlara ulaştı. Yılbaşı tatili nedeniyle yurt dışına yönelik aşırı talep, bilet fiyatlarına yansıdı. Yılbaşını yurt dışında geçirmek isteyenler bu yıl kesenin ağzını biraz açacak.

Cep yakıyor

Yılbaşı öncesi İstanbul gidiş-dönüş bilet fiyatları kişi başı ortalama en düşük 171-126 TL arasında seyrederken, en yüksek bilet fiyatları ise, 685.99-257.24 TL arasında seyrediyor.

Ankara’ya gidecek olanlar 1.400 TL’ye uçacak

Yılbaşında rotasını Ankara’ya çevirmek isteyenler ise, gidiş-dönüş ortalama en düşük kişi başı 121.74-109.24 TL, en yüksek ise 715-692.24 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalacak.

Yılbaşına İzmir’de girecek olanların cebinden 1.640 TL çıkacak

29 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında yılbaşına İzmir’de girmek isteyenler ise, kişi başı gidiş-dönüş en düşük 136.74-105.74 TL, en yüksek 956-692.24 TL gibi bir yol masrafı yapmak zorunda kalacak.

Adana bilet fiyatları tavan yaptı

Yılbaşında Adana’yı tercih eden tatil severler ise ceplerini de yakmaya hazır olacak bu yıl. Ercan-Adana gidiş-dönüş kişi başı en ucuz bilet fiyatı 121.74-113.74 TL olurken, en yüksek uçak fiyatı ise gidiş-dönüş 674.98 TL arası ile 697.44 TL arasında olacak.

En yüksek İzmir, en düşük İstanbul

Yılbaşını yurt dışında geçirmek isteyenler için en yüksek bilet fiyatları ile gidiş-dönüş toplam 1.638.24 TL ile İzmir iken, en düşük bilet fiyatı ise gidiş-dönüş toplam 297 TL ile İstanbul oldu.

İstanbul Gidiş-Dönüş En Düşük ve En Yüksek

Gidiş – en düşük: 171 TL

Dönüş- en düşük: 126 TL

Gidiş-Dönüş-en düşük: 297 TL

Gidiş – en yüksek: 685.99 TL

Dönüş- en yüksek: 257.28 TL

Gidiş-Dönüş- en yüksek: 943.27 TL

Adana Gidiş-Dönüş En Düşük ve En Yüksek

Gidiş – en düşük: 121.74 TL

Dönüş- en düşük: 113.74 TL

Gidiş-Dönüş- en düşük: 235.48 TL

Gidiş – en yüksek: 674.98 TL

Dönüş- en yüksek: 697.44 TL

Gidiş-Dönüş- en yüksek: 1.372 TL

Ankara Gidiş-Dönüş En Düşük ve En Yüksek

Gidiş – en düşük: 121.74 TL

Dönüş- en düşük: 109.24 TL

Gidiş-Dönüş- en düşük: 230.98 TL

Gidiş – en yüksek: 715 TL

Dönüş- en yüksek: 692.24 TL

Gidiş-Dönüş- en yüksek: 1.407.24 TL

İzmir Gidiş-Dönüş En Düşük ve En Yüksek

Gidiş – en düşük: 136.74 TL

Dönüş- en düşük: 105.74 TL

Gidiş-Dönüş- en düşük: 242.48 TL

Gidiş – en yüksek: 946 TL

Dönüş- en yüksek: 692.24 TL

Gidiş-Dönüş- en yüksek: 1.638.24 TL

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