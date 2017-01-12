YILDIRIM CENEVRE'YE GİTMİYOR
Başbakan Yıldırım Cenevre’ye gitmiyor
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Başbakan Yıldırım Cenevre’ye gitmiyor
Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım 'Cenevre'ye gitmeyeceğini belirtti. Yıldırım, Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri için, 'şu anki işimiz hepsinden önemli' dedi.
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Etiketler : Binali Yıldırım, Kıbrıs müzakereleri, cenevre
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