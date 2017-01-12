YILDIRIM CENEVRE'YE GİTMİYOR

Başbakan Yıldırım Cenevre’ye gitmiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım 'Cenevre'ye gitmeyeceğini belirtti. Yıldırım, Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri için, 'şu anki işimiz hepsinden önemli' dedi.