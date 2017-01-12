Lefkoşa5 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. YILDIRIM CENEVRE'YE GİTMİYOR
YILDIRIM CENEVRE'YE GİTMİYOR

YILDIRIM CENEVRE'YE GİTMİYOR

Başbakan Yıldırım Cenevre’ye gitmiyor

A+A-

Başbakan Yıldırım Cenevre’ye gitmiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım 'Cenevre'ye gitmeyeceğini belirtti. Yıldırım, Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri için, 'şu anki işimiz hepsinden önemli' dedi.

 

Bu haber toplam 3243 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.