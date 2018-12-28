Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi!

Galatasaray, Serdar Aziz'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Galatasaray, milli stoperi Serdar Aziz'le karşılıklı sözleşme fesih kararı aldı.

Sarı-kırmızılılar, milli stoper Serdar Aziz hakkında kararını verdi. Galatasaray yönetimi, 28 yaşındaki stoperin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme kararı aldı.

1.5 yıl daha sözleşmesi vardı

Galatasaray ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz, senelik 2 milyon euro kazanıyordu.

17 maçta sahada yer aldı

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Serdar Aziz bu sezon lig, kupa ve Avrupa’da 17 maçta görev yaptı. Milli futbolcu 827 dakika şans bulurken 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.