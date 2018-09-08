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Yıldız Tilbe İç Çamaşırlı Poz Verdi

Yıldız Tilbe İç Çamaşırlı Poz Verdi

O Ses Türkiye'yle yolları ayrılan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırlı pozları sosyal medyayı salladı.

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TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı O Ses Türkiye ile yolları ayrılan şarkıcı Tıldız Tilbe Instagram hesabından iç çamaşırlı pozlarını paylaştı.

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İÇ ÇAMAŞIRLA POZ VERDİ

Her paylaşımı olay olan Tilbe, bu sefer de evinde aynadan çektiği pozlarını paylaştı. Pembe iç çamaşırıyla poz veren Tilbe, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"O SES'TE YOKMUŞUM"

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz sene dahil olduğu O Ses Türkiye'den ayrıldığını Twitter hesabından"O Ses'te yokmuşum, olsun. Teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" notuyla duyurdu. Tilbe'nin yerine ise Seda Sayan'ın geleceği iddia edildi.

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