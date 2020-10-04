Yıldız Tilbe imaj değiştirdi

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı, hayatından kesitler paylaşmayı ihmal etmiyor. Saçlarını kestirmeye karar veren Tilbe, yeni görüntüsünü hayranlarının beğenisine sundu.

Tilbe, asker traşı modelinde kestirdiği saçlarını "Hazır asker" notuyla Twitter hesabından paylaştı. Kısa saç modasına uyan Yıldız Tilbe'nin yeni tarzı çok sayıda beğeni aldı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularının anasına girdi.