Yıldız Tilbe'nin yeni imajı şaşırttı!

Yıldız Tilbe, hayranlarını şaşırttı. Sahnede yaptığı çılgınlıklar ve konuşmalarıyla dikkat çeken sanatçı, saçını kestirdi. Yeni görüntüsünü Twiter’dan paylaşan Tilbe, “Saçlarımı yonttum sayılır. Hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal. ‘Müslüm’ filmini izliyorum” yazdı.