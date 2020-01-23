Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Yıldız Tilbe'nin yeni imajı şaşırttı!
Yıldız Tilbe'nin yeni imajı şaşırttı!

Yıldız Tilbe'nin yeni imajı şaşırttı!

Yıldız Tilbe'nin yeni imajı şaşırttı!

A+A-

Yıldız Tilbe, hayranlarını şaşırttı. Sahnede yaptığı çılgınlıklar ve konuşmalarıyla dikkat çeken sanatçı, saçını kestirdi. Yeni görüntüsünü Twiter’dan paylaşan Tilbe, “Saçlarımı yonttum sayılır. Hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal. ‘Müslüm’ filmini izliyorum” yazdı.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.