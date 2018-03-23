Yılın Aşk Bombası!

Brad Pitt ile Jennifer Aniston yeniden birlikte mi?

Eski eşler Brad Pitt ile Jennifer Aniston’un tekrar bir ilişkiye başladığı iddia edildi.

ABD'de yayınlanan Star dergisi, ABD'li oyuncular Brad Pitt ile Jennifer Aniston’un, aralarındaki buzları erittiğini ve geceleri gizli gizli buluşmaya başladığını yazdı. Bu gizli buluşmaları George Clooney'nin ayarladığını ileri sürüldü.

Star dergisine konuşan bir kaynak, “George Clooney, Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra Brad Pitt’i arayan ilk kişiydi. Jennifer Aniston'un, Justin Theroux ile ayrılacağını duyurmasının ardından Pitt’i eski ilişkisine bir şans daha vermesi için cesaretlendirdi” ifadelerini kullandı.

Aynı kaynak, eski eşler için Clooney’nin ilk buluşmayı 3 Mart’ta Beverly Hills’de gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyerek, ikilinin bu buluşmada oldukça rahat göründüğünü ve eski günler hakkında sohbet ettiğini sözlerine ekledi.

2000-2005 yılları arasında evli kalan Jennifer Aniston ile Brad Pitt, yakışıklı aktörün meslektaşı Angelina Jolie ile ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından ayrılık kararı almıştı.