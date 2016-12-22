Yılın Aşk Bombasında Yeni Gelişme!

Yalıda...

Hadise ile Hakan Sabancı'nın bir aydır birlikte olduğu ortaya çıktı. İkili, geçtiğimiz günlerde gizlice Miami'de tatil bile yapmış.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'la bir yıllık ilişkisi geçtiğimiz ay biten Hakan Sabancı, önceki akşam Karaköy Drone'da eğlendi. Mekana aynı saatlerde giden bir diğer isim ise Hadise oldu.

İkilinin içeride oldukça samimi bir şekilde eğlendikleri öğrenildi. Geç saatlere kadar eğlenen ikili, mekandan ayrılırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Sabancı, aracını mekanın arka kapısına gönderdi. Hadise, Hakan Sabancı'nın aracına binerken Sabancı ise mekanı ön kapıdan terk etti.

HADİSE'DEN AÇIKLAMA

Hadise, yaptığı açıklamada şunları söyledi: ''Arkadaş grubumuz ile yemek yedik. Aralarında Hakan Sabancı da vardı. Benim arabam olmadığı için taksi ile gitmemi istemediler, Sabancı'nın aracı beni evime bıraktı.''

SIK SIK YALIYA GİDİYOR

Sabah'ın haberine göre Hakan Sabancı ve Hadise'nin bir aydır aşk yaşadığı ve Hadise'nin sık sık sevgilisinin yalısına girip çıktığı öğrenildi.