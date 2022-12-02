Yılın İkonu ödülünü eşi Beren Saat’in elinden alan Kenan Doğulu ağladı

Şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam düzenlenen 'GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'nde 'Yılın İkonu' ödülünü eşi Beren Saat'in elinden aldı. Sahnede eşinden övgü dolu sözler duyan Doğulu, ağladı.

‘GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri’ dün akşam verildi. Törende, 2022 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi.

‘Yılın İkonu’ ödülünü eşi Beren Saat’ten alan Kenan Doğulu sahneye çıkar çıkmaz eşinin elini öptü.

“BİZİ BİR ARAYA GETİREN SONSUZ OLASIKLIKLARA TEŞEKKÜR EDERİM”

Doğulu’ya ödülünü verirken onu öpen Saat “Şöyle bir şey düşünüyorum, galiba ikon olmak birazcık Kenan’ın ruhuyla ilgili bir şey… Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten ama ben bugün şunu hissediyorum, çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum” dedi.

“SENİ SEVİYORUM”

Eşine “Seni seviyorum” diyen Kenan Doğulu ise duygulandığını söyledi. Bazı heyecanların hiç bitmediğinden bahseden şarkıcı, kariyerinde 30. yılına girdiğini belirtti ve bütün bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.

İkilinin törendeki romantik halleri sosyal medyada gündem oldu.

Ödül alan diğer isimler:

Yılın Ekran Yüzü: Berk Oktay

Yılın Göz Alıcısı: Amadeus

Yılın Kadını: Merve Dizdar

Yılın Oyuncusu: Uraz Kaygılaroğlu

Yılın Ekibi: Madrigal

Yılın Hype’i: Sefo

Yılın Tasarımcısı: Serhat Işık

Yılın Şefi: Zeynep Pınar Taşdemir

Yılın Sporcusu: Merve Tuncel

Yılın Stil Sahibi Erkeği: Emirhan Paralı

sözcü.com.tr