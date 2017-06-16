YILIN İTİRAFI!

Hülya Avşar, bir dönem aşk yaşadığı İbrahim Tatlıses hakkında gündeme damga vuracak bir itirafta bulundu. Avşar, 'Onda bazı şeyler fazlaydı. Libidosu (cinsel dürtü) çok fazlaydı.' dedi.

Hülya Avşar, bir dönem aşk yaşadığı İbrahim Tatlıses hakkında gündeme damga vuracak bir itirafta bulundu. Avşar, 'Onda bazı şeyler fazlaydı. Libidosu (cinsel dürtü) çok fazlaydı.' dedi.

Hülya Avşar'dan yılın itirafı!

Star TV ekranlarında yayınlanan Hülya Avşar'ın “Bir Hülya Avşar Sohbeti”nin sezon finali bölümünün konuğu İdo Tatlıses oldu.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses’i programında ağırlayan Hülya Avşar konuğuna “40 yıl düşünsem karşıma seni oturtacağım aklıma gelmezdi” dedi.

Hülya Avşar 1985’te aşk yaşadığı İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo’ya şöyle dedi: