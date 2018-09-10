Yılın kavgası!

New York Moda Haftası etkinliğinde, Amerikalı rap şarkıcıları Cardi B ve Nicki Minaj arasında kavga yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girdiği kavgada ayakkabılar havada uçuştu. Cardi B’nin yaralandığı kavga hakkında polis soruşturma başlattı

New York Moda Haftası kapsamında The Plaza Hotel’de yapılan Harper’s Bazaar Icon partisine iki ünlü rap şarkıcısı, Cardi B (25) ve Nicki Minaj (35) arasında yaşanan kavga damga vurdu. Pek çok sosyal medya kullanıcısının kaydedip yayınladığı kavgada Cardi B, Nicki Minaj’a önce saldırdı, ardından ayakkabısını fırlattı. Araya giren güvenlik elemanları, Cardi B’nin attığı ayakkabının Nicki Minaj’a ulaşmasını engelledi. Kavga, Cardi B’nin öfkeyle Minaj’ın masasına giderek, “Sana bir şey söyleyeyim” diye söze girmesinin ardından, kendisi hakkında bazı yalanları yaydığını söylemesiyle başladı. Cardi B’nin parti sonrası çekilen fotoğraflarında gözünün üstündeki şişkinlik dikkat çekti. Minaj’ın korumalarından biri, Cardi B’yi engellemeye çalışırken dirseğiyle şarkıcının alnına darbe vurdu. Çıplak ayakla partiyi terk eden şarkıcıya, çıkışta polis ve güvenlik elemanları eşlik etti. Polis olay hakkında soruşturma başlattı. Cardi B, “Çok çalıştım ve kimsenin benim başarımın içine etmesine izin vermem” dedi. Cardi B, Nicki Minaj’ın kendisiyle çalışan sanatçıları tehdit ettiğini ve ‘rap’in kraliçesi’ olmaya çalıştığını belirtti.