YILIN SON AŞK BOMBASI!

Oyuncu Tuvana Türkay önceki akşam eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile Kuruçeşme'de bulunan bir mekanda görüntülendi. Gece sonunda mekandan ayrı ayrı çıkan ikili, içeride karşılaştıklarını ve yanlarında başka arkadaşlarının da olduğunu söyleyerek aşk iddialarını yalanladı.

Tuvana Türkay önceki akşam, ablası ve diş doktoruyla birlikte, Kuruçeşme'de bir mekanda objektiflere yansıdı.

Aynı mekanda olan eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin de Tuvana Türkay ve diğer arkadaşlarıyla birlikte yemek yediği öğrenildi.