YILIN SON HAFTASINDA DÖVİZDE DÜŞÜŞ!
Sterlin’de düşüşte
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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin vize krizinin tamamen çözüldüğünü duyurmasıyla dolar/TL 3,78’in altına kadar geriledi. Gün içinde 4,55 civarında hareket eden euro/TL 4,51 seviyesinde seyrediyor. Güne 5,1424-5,1467 civarında başlayan Sterlin/TL ise 5,0804-5,0834 seviyesinde hareket ediyor.
ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı vize kısıtlamasını kaldırdığını duyurması ile piyasalar hareketlendi.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin vize krizinin tamamen çözüldüğünü duyurmasıyla 3,81 civarından 3,7735 seviyesine kadar geriledi.
Dolar gün boyunca 3,80-3,82 bandında hareket etmişti.
Sterlin’de düşüşte
Güne 5,1424-5,1467 civarında başlayan Sterlin/TL ise 5,0804-5,0834 seviyesinde hareket ediyor.
EURO DA GERİLEDİ
Gün içinde 4,55 civarında hareket eden euro/TL 4,51 seviyesinde seyrediyor.
BIST 100 endeksi vize haberiyle kazanımlarını artırdı ve 114 bin puanın üzerinde çıktı. Endekste artış yüzde 2’ye yaklaştı.
Uzmanlar, yeni yıl başlayana kadar mevcut seviyelerde yatay seyrin sürmesini bekliyor.
Etiketler : ABD, vize krizi, dolar, euro
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