YILIN SON HAFTASINDA DÖVİZDE DÜŞÜŞ!

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin vize krizinin tamamen çözüldüğünü duyurmasıyla dolar/TL 3,78’in altına kadar geriledi. Gün içinde 4,55 civarında hareket eden euro/TL 4,51 seviyesinde seyrediyor. Güne 5,1424-5,1467 civarında başlayan Sterlin/TL ise 5,0804-5,0834 seviyesinde hareket ediyor.