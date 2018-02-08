YILKAR ÜÇÜNCÜ KEZ FİRAR ETTİ

Suç dosyaları kabarık olan, adları birlikte işledikleri hırsızlık olaylarına karışan Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov isimli iki kafadar, bu kez de cezaevinden firar etti. Her iki mahkumun cezaevinden bu kadar kolay bir şekilde nasıl firar edebildikleri ise merak konusu oldu

Mehmet KARA

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan mahkumlar KKTC vatandaşı Süleyman Yılkar ve Türkmenistanlı Aliser Eymirov, dün akşam, çöp dökmek için iç avluya çıktıkları sırada ellerini kollarını sallayarak firar etti.

Dün akşam saat 19.15’te meydana gelen olayda, mahkumların yakalanması için Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimler başta olmak üzere ada genelinde alarma geçildi. Sınır kapılarında önlem alındı.

Söz konusu mahkumlardan Süleyman Yılkar'ın üçüncü firarı olduğu, geçmişte de polis merkezinden kaçtığı ileri sürüldü.

Bu arada, polisin sürdürdüğü çalışmalarda Yılkar'ın birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip Yiğitler Burcu'ndan gizlice Güney Kıbrıs’a geçtiği tespit edildi.

Suç dosyaları kabarık

Mahkumlardan Yılkar’ın “Bina açma ve hırsızlık” suçlarından 10, Türkmenistan uyruklu Eymirov’un 3 ayrı suç dosyası var.

Her iki mahkum, 29 Ekim 2017 tarihinde, Lefkoşa Çağlayan Bölgesi’nde faaliyet gösteren, İtimat Otobüs İşletmeleri’nde meydan gelen hırsızlık meselesiyle ilgili tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Çok iyi arkadaş oldukları öğrenilen iki mahkum, 10 Temmuz 2017’de Gönyeli’de faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli marketi soymaktan tutuklanmıştı.

Suç dosyaları kabarık olan her iki mahkumun cezaevinden bu kadar kolay bir şekilde nasıl firar edebildikleri ise merak konusu oldu.

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