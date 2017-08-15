YILLAR SONRA BABASINA KAVUŞTU!

Danimarkalı adam bir anda 250 Türk akrabaya sahip oldu

Danimarka’nın başkenti Kopenhag yakınlarındaki Stevns kasabasında yaşayan 52 yaşındaki Thomas Knudtsen, Danimarka Ulusal Televizyon kanalı DR1 aracılığıyla hiç görmediği Türk babasına kavuştu.