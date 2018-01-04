Yıllar Sonra Barıştılar İlk Müjdeyi Verdiler...

Uzun yıllardır küs kalan ve görüşmeyen Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde bir araya gelmiş ve barışmıştı. Tilbe, barışma sonrası herkesin beklediği müjdeyi verdi.

Yıldız Tilbe ile Sezen Aksu’nun barışması sevenlerini bir hayli mutlu etmişti. 25 yıllık küskünlüğe son veren ikili için “Keşke birlikte şarkı yapsalar” mesajları sosyal medyayı doldurmuştu.

Yıldız Tilbe, müjdeyi Twitter’dan verdi. Minik Serçe’nin kendisi için bir şarkı hazırladığını açıklayan Tilbe, “Sevgililer Günü’ne yetişir inşallah” dedi.