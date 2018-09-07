Yıllar sonra eski aşkını arayıp...

Seda Sayan (55), 22 yıl önce seslendirdiği ve kendisine o yıllarda sayısız ödül ve satış rekorları kırdıran şarkısı ‘Ah Geceler’i yeniden seslendirdi.

Söz ve müziği Mahsun Kırmızıgül’e ait olan şarkıyı DJ Yasin Keleş’in düzenlemesiyle yeniden okuyan Sayan, “Çok mutluyum. Ah Geceler’i 1996 yılında okumuştum. Aradan 22 yıl geçmiş. Gençler, özellikle de oğlum Oğulcan Engin ve arkadaşları çok istiyordu. Şarkının sahibi Mahsun Kırmızıgül’den rica ettim. Sağ olsun bir telefonumla kırmadı, tüm izinleri verdi” dedi.