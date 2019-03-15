Yıllar sonra gelen olay itiraf!

Tamer Karadağlı canlı yayında "Arzu olmasaydı hayatta evlenmezdim" açıklamasında bulundu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı konuk oldu. Oyuncu bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı

İşte Tamer Karadağlı’nın açıklamalarından satır başları…

Her zaman söylerim, ‘iyi ki Arzu Balkan ile evlenmişim, iyi ki ondan çocuğum olmuş’ kızım Zeyno çok şanslı ki Arzu gibi bir annesi var. Çok güzel zamanlarımız oldu, çok zor zamanlarımız oldu ama hep birbirimize destek olduk.

Benim Arzu ile ilişkim çok uzundu, evlenmeden önce 10 sene beraberdik. Arzu her zaman benim yanımdaydı, iyi veya kötü dünde… Şöhret olduktan sonra hiç, ‘artık şöhret oldum, parayı da kazandım hadi başka biriyle olayım’ diye düşünmedim.

Arzu ile tanıştığımda lise sondaydı… Arkadaşlığımız oraya dayanıyor. O lise sona gidiyordu, ben de üniversiteye gidiyordum. Seslendirme derslerinde tanıştık. Zamanla arkadaşlığımız flörte döndü. Evlendik, sonra da boşandık.

'BENİ GERİ ÇEVİRDİ'

Evlenmeden önce sevgili olduğumuz dönemde Arzu ile ayrıldık. Üç ay görüşmedik, Arzu o dönem İstanbul’daydı ben de Ankara’da… İstanbul’a geldim Arzu’nun yanına gittim. ‘Tamam, uzatmayalım artık evleniyoruz’ dedim. O da ‘Yok, ne evlenmesi olmaz evlenmiyorum’ dedi ve beni geri çevirdi.

'BİR KEZ DAHA NİKAH MASASINA OTURMAKTAN ÖDÜM KOPUYOR'

İki ya da üç sene sonra evlendik. Ama ilk başlarda ‘hayır’ı aldım. Biz uzun süre birlikte olduk, çıkma olayımız uzun sürdü. Bayağı uğraştım açıkçası, süründüm demeyeyim ama uğraştım. Bir kez daha nikah masasına oturmaktan ödüm kopuyor…

Arzu olmasaydı hayatta evlenmezdim. Evlenebileceğim tek insan Arzu’ydu onunla da evlendim zaten. Bir daha olur mu olmaz mı bilmem, ama ikimizin de şu an ayrı hayattı var. Kızım da evlenin diye baskı yapmıyor, hatta bize gülüyor, eğleniyor bizimle.

KIZIM DA SESLENDİRME SANATÇISI OLDU

Kızım Zeyno da seslendirme sanatçısı oldu, dünyaca ünlü bir filmin seslendirmesinde yer alacak.