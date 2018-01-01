YILLARIN EVLİLİKLERİNDE REKOR BOŞANMALAR

Mahkeme kayıtlarına geçen 16 yıl ve üzeri evliliklerde boşanmaların, evlilik süreleri 16 yıl ve aşağısı olanlara göre oldukça yüksek olması, evliliklerde eskilerin daha uzun süre evli kaldığı algısını da yerle bir etti

Özlem ÇİMENDAL

KKTC’de her yıl artış gösteren boşanmalar ya 1 yıl içerisinde gerçekleşiyor ya da uzun yıllar süren evliliklerde, yani 16 yıl ve üstü olan evliliklerde. Ayrıca 16 yıl ve üzeri birlikteliklerde boşanmaların, evlilik süreleri 16 yıl ve aşağısı olanlara göre oldukça yüksek olması, evliliklerde eskilerin daha uzun evli kaldığı algısını da yerle bir ediyor.

İlk 1 yılda 63,16 yıl üzeri evliliklerde 211 boşanma

2014 yılında 1 yıl içerisinde çeşitli nedenlerden boşanan çiftlerin sayısı 63 iken, 16 yıl ve üzeri evliliklerin sayısı ise oldukça dikkat çekici şekilde 211 kişi olarak görülüyor.

2016 yılında rekor boşanma

Yine 2015 yılında 1 yıl içerisinde boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre düşüşe geçerek 55 olurken, 16 yıl ve üzeri boşanmaların sayısı ise 207 olarak kayıtlara geçti. 2016 yılında ise ilk 1 yılda 45, 16 ve üzeri yıl evli kalanlarda boşanma ise 224’le rekor kırdı.

16 yıl üzeri, ilk 1 yılda boşananların 6 katı

16 yıl ve üzeri birlikteliklerde boşanmaların, evlilik süreleri 16 yıl ve aşağısı olanlara göre oldukça yüksek olması, evliliklerde eskilerin daha uzun evli kaldığı algısını da yerle bir etti.

2014-2015-2016 yıllarını kapsayan 3 yıllık sürede 16 yıl ve üzeri boşanmaların toplam sayısı 642 olarak dikkat çekti. Evliliğin ilk 1 yılında boşananların 2014-2015 ve 2016’daki oranları ise 163. Üç yıllık süreyi kapsayan zamanda 16 yıl ve üzeri evliliklerin ilk 1 yılda biten evliliklere göre neredeyse 6 katına yakın olması oldukça şaşırtıcı olarak görüldü.

Ağırlıklı olarak boşanma davaları

1976 Mahkemeler Yasası’nın 32. maddesi gereğince, kişi, aile hukuku ve dini konular ile ilgili hukuk davalarına bakmak ve karara bağlamak üzere tek yargıçlı Aile Mahkemeleri’nde 2014 yılında neticelenmiş olan Bin 77 aile davasından 829’u boşanma davası olarak mahkeme kayıtlarına geçti. 2015 yılında neticelenmiş olan Bin 45 aile davasından ise, 798’i boşanma davası oluştururken, bu oran 2016’da ise 1075 aile davasından 841’inin boşanma davası olduğu görüldü.

Çocuklu ailelerin boşanmalarında da artış

2014 yılında mahkeme kayıtlarına ilk 1 yıl evlilikleri içerisinde ve çocuksuz olarak başvuranların sayısı 312 ile en yüksek oran olurken, bunu bir çocukla boşanmak için başvuran 238’lik bir oran takip ediyor, iki çocukla boşanan çift sayısı ise 226.

2015 yılında ise ilk bir yıl içerisinde çocuksuz şekilde boşanmak için başvuranların sayısı 276 iken, bir çocukla başvuruda bulunanların sayısı 256 olarak dikkat çekti. İki çocukla boşanan çiftlerin sayısı ise 213 olarak kayıtlara geçti.

Yine 2016 yılı içerisinde ilk bir yılda ve çocuk yapmadan boşanmak istemiyle mahkemeye başvuranların sayısı ise 248. Bir çocukla boşanma aşamasına gelen çiftlerin sayısı ise 2016 yılı için 278 olarak görüldü. İki çocukla boşanan çiftlerin ise oranı ise 251 olarak görüldü.

Üç yıllık sürede 836 çocuksuz boşanma

2014-2015-2016 yıllarını kapsayan süre zarfında boşanma talebi ile mahkemeye ilk bir yıl içerisinde başvuran çocuksuz çiftlerin sayısı 836 ile ilk 1 yıl içinde evliliği sonlandıran ve çocuksuz çiftler olarak kayıtlara geçti. Yine bu üç yıllık süreyi kapsayan aralıkta bir çocukla boşanma talebinde bulunanların ise oranı 772 olarak göze çarptı.

Yine iki çocuk ile üç yıllık süre içerisinde boşanma talebi ile başvuranların toplam sayısı 690 olarak görüldü.

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