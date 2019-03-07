Yıllık kazancını açıkladı

Markanın insan gibi konumlandırılmasının doğru bir durum olmadığını söyleyen Cem Yılmaz, “Markayı insan yapalım, insanlara da marka gibi davranalım düşüncesi var. İnsanım ben marka değilim ki” dedi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Swiss Otel’de gerçekleşen Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’ne katıldı. Markanın, insan gibi konumlanmasının doğru bir durum olmadığını anlatan komedyen, “Markayı insanlaştırarak sevdirme diye bir şey var. Markayı alfa olarak kabul etmemeyle ilgili başka bir paranoya yaratılıyor. Şey gibi, markayı insan yapalım, insanlardan da bahsederken marka gibi davranalım. İnsanım ben, marka değilim ki” diye konuştu.

Yılmaz, “Yılda ne kadar kazanıyorsunuz?” sorusuna, “Bakmam lazım... Mesela 1984 yılında 500 TL’ydi. Kötü değil, birkaç milyon dolar kazanıyorumdur herhalde... Parayla ilişkimiz kötü, anlamakta güçlük çekiyorum. Hak etmediğim bir şeyi almam. Diyelim ki gösterimdeki performanstan memnun değilim, çıkarır parayı geri veririm. Öyle de bir insanım. Almam öyle parayı...” sözleriyle, salondan alkış aldı.