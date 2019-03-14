Yılmaz Erdoğan teselli etti!

Yıllarca aynı sahneyi paylaşan, komedinin iki usta ismi Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ, bu kez acı bir haberle bir araya geldi. Yılmaz Erdoğan, eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ'ı yalnız bırakmadı.

Yıllarca aynı sahnede yer alan ve son zamanlarda pek de birlikte görülmeyen Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ, bu kez bir tiyatroda ya da filmde değil cenazede bir araya geldi.

Üstelik cenaze Demet Akbağ'ın yol arkadaşı Zafer Çika'nın cenazesiydi.

Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ'ın ayakta durmakta zorlanan 19 yaşındaki oğlu Ali Çika'yı teselli etti.

Yılmaz Erdoğan ve Ali Çika'nın birbirlerine sarıldığı anlar duygu doluydu.