Yılmaz Morgül'den Demet Akalın'ı çıldırtacak sözler!

Yılmaz Morgül'den Demet Akalın'ı kızdıracak sözler! Yılmaz Morgül geçtiğimiz günlerde evine hırsız giren ünlü şarkıcı Demet Akalın'la ilgili şaşırtıcı sözler sarf etti.

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt'un Beykoz'daki villasına hırsız girmişti. Yılmaz Morgül konuyla ilgili Demet Akalın'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu.

2. Sayfa programının haberine göre, Morgül, Akalın'ın evine hırsız girmesiyle ilgili, "O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur." dedi.

Demet Akalın evine giren hırsızın eski bir çalışanı olduğunu söylemişti.