YILMAZ'A DESTEK İÇİN TOPLANDILAR!
İskele Eski Kaymakamı Yılmaz’a destek için toplandılar
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İskele Kaza Mahkemesi’nde İskele Eski Kaymakamı Kemal Yılmaz hakkında bugün ceza kararı açıklanacak.Çok sayıda insan Kemal Yılmaz’a destek olmak için İskele Kaza Mahkemesi’ne geldi.
Kemal Yılmaz, kaymakam olarak görev yaptığı dönem Karpaz’daki 27 adet bungalovu Yüksek Mahkeme emrine rağmen zamanında yıkmadığı için Pazartesi günü hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmişti.
Etiketler : İskele Kaza Mahkemesi, Kemal Yılmaz, halk, destek
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