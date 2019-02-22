YILMAZ'A UBP'DEN DESTEK

Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi, 2 ay hapis cezasına çarptırılan İskele eski Kaymakamı Kemal Yılmaz’a destek verdi.

Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi’nden yapılan açıklamada, mahkemece Karpaz Burnu’ndaki bazı yapıların yıkılması kararını yerine getirmediği gerekçesi ile 2 ay hapis cezasına çarptırılan İskele eski Kaymakamı Kemal Yılmaz ve ailesinin yanında olunduğu belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“ Ulusal Birlik Partisi olarak Kemal Yılmaz’ın iyi niyet ve vatandaşlara yardımcı olmak gayesiyle hareket ettiği kanaatindeyiz. Dolayısı ile kendisi ve ailesinin yanındayız, onlara destekçi olmaya kararlıyız.

Kimse olayı başka boyutlara çekmesin. İnanıyoruz ki hukuk çerçevesinde her şey yoluna girecektir.”