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  3. Yılmazköy yakınlarında feci kaza! 2 kişi yaşamını yitirdi
Yılmazköy yakınlarında feci kaza! 2 kişi yaşamını yitirdi

Yılmazköy yakınlarında feci kaza! 2 kişi yaşamını yitirdi

2si ağır 3 yaralı

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu akşam saat 20.00 sıralarında, Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunun 14 – 15 kilometreleri arasında, Yılmazköy yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ikisi ağır olmak üzere yaralanan toplam 3 kişi kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.   

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