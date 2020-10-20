Yılmazköy yakınlarında feci kaza! 2 kişi yaşamını yitirdi
2si ağır 3 yaralı
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu akşam saat 20.00 sıralarında, Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunun 14 – 15 kilometreleri arasında, Yılmazköy yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ikisi ağır olmak üzere yaralanan toplam 3 kişi kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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