YİNE AYNI MANZARA!

Haberci'den Bahar Uygur'un haberine göre; Dere yataklarının girişlerinin tıkalı olmasından dolayı, yağan yağmur, su birikintileri oluşmasına ve sel baskınlarına neden oldu.

İskele Boğaz’da dere yataklarının inşaat atıkları yüzünden tıkanması üzerine sel taşkınları oluştu.

Sel taşkınları sonucunda, Boğaz’da bulunan bir restoran ve evin küçük çapta hasarlar aldığı öğrenildi.

İskele bölgesinin Boğaz mevkiinde dün sabahın erken saatlerinde yağan yoğun yağmurdan dolayı Polis, sürücülere yavaş seyretmeleri için uyarıda bulundu.

Dere yataklarının girişlerinin tıkalı olmasından dolayı, yağan yağmur, su birikintileri oluşmasına ve sel baskınlarına neden oldu. Oluşan sel baskını kısa sürede temizlendi.

DERE YATAKLARI TEMİZLENMİŞTİ

İskele Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre İskele Kaymakamlığı ile birlikte kış girmeden dere yataklarının temizlendiği ancak bilinmeyen kişilerce dere yataklarına inşaat atıklarının atılmasından kaynaklı su baskınlarının meydana geldiği öğrenildi.

Tıkalı dere yatakları, su tahliyesini yapamadığı için su birikintileri oluştu ve Boğaz’da bulunan bir ev ve bir restoran suyla doldu.

Su baskınları belediye ekiplerinin de yardımıyla kısa sürede temizlendi. Bu yerlerde herhangi bir maddi hasar olmadığı da belirtildi. Bunun yanında dağdan gelen çamurlu su denizin rengini değiştirerek denizin çamur rengine bürünmesine neden oldu.