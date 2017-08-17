YİNE DİKKATSİZLİK YİNE KAZA!

Murat Aslan

Lefkoşa’da dikkatsizlik yine trafik kazasına neden oldu.

Kaza dün saat 14.20 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi’nde meydana geldi.

36 yaşındaki Onur Dinkçioğlu, PK 886 plakalı aracıyla seyrederken Kuzey Kıbrıs Turkcell Merkez binası önü yakınlarında dikkatsiz bir şekilde sağ şeride geçti ve o esnada aynı istikametten gelen 21 yaşındaki Ahmet Gülderen yönetimindeki EP 859 plakalı araçla çarpıştı. Maddi hasarla atlatılan kazada yaralanan olmamsı sevindirdi.

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