YİNE İŞ KAZASI!

İskele ‘de dün sabah meydana gelen iş kazasında Bangladeş uyruklu 37 yaşındaki Rafigül ISLAM yaralandı.

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, Rafigül ISLAM, İskele’de yapımı devam eden Zong Zai isimli sitenin inşaatında sulama işlemi yaptığı sırada dengesini kaybederek 3.5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Olayda yaralanan Rafigül ISLAM kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde sol kolunda kırık ve başında kesi teşhisi ile tedavisini müteakip müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.