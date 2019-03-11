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YİNE İŞ KAZASI!

YİNE İŞ KAZASI!

Bir ağır yaralı!

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Bugün saat 13:00 sıralarında Gazikoy'de meydana gelen iş kazasında Mustafa Evliya (E-49) ağır yaralandı.

Gaziköy'de inşşatı devam eden binada yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralan Mustafa Evliya Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde. Soruşturma sürüyor.

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