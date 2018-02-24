YİNE İŞ KAZASI!
3 metreden düştü!
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Lefkoşa’da 38 yaşındaki Yasin Demir, yapımı devam eden inşaatta dökülen betonun kalıp tahtalarını çıkarmaya çalışırken dengesini kaybederek birinci katın damından yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Polis basın bültenine göre, Demir’in kalçasının üzerine düşmesi sonucu omurga kısmında kırık meydana geldi.
Hayati tehlikesi bulunmayan Demir’in, YDÜ Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındığı belirtildi.
Etiketler : Yasin Demir, inşaat, düşme
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