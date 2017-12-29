YİNE KAÇAK ET!
165 kg ağırlığında kaçak ete el konuldu
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Güzelyurt’ta bir araçta 165 kg ağırlığında kuzu eti bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Güzelyurt’ta gerçekleştirilen operasyon sonucu 38 yaşındaki U.E.’nin kullanımında bulunan araçta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden ithal ettiği, gümrüğe beyan edilmemiş 165 kg ağırlığında kuzu eti bulundu.
Dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası adı edilen hakkında yasal işlem başlatılarak, bulunan etlere emare olarak el konuldu.
Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.
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