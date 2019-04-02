YİNE KADINA ŞİDDET!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa'da bir kadın daha eşi tarafından ölümle tehdit edildi, ardından ise ciddî şekilde darp edildi

Mağusa’da bir kadın daha eşi tarafından ölümle tehdit edilerek şiddete maruz kaldı. Eser Demiralp isimli kişi eşi F.D'ye bıçak çekerek ölümle tehdit etti ardından ise ciddi şekilde darp etti. Saldırgan koca eşi F.D'nin ve komşularının şikayeti üzerine tutuklandı. “Şiddet tehdidi" ve “Ciddi darp" suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan saldırgan koca Eser Demiralp tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, eşi tarafından ölümle tehdit edilen ve şiddete maruz kalan F.D’nin ise şikayetini geri çektiği öğrenildi.

“Telefonu ver yoksa seni bıçakla doğrarım”

Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlı Eser Demiralp’in 1 Nisan 2019 tarihinde kalmakta olduğu evi içerisinde, kullandığı cep telefonunu vermediği gerekçesiyle eşi F.D'ye hitaben “Telefonu ver yoksa seni bıçakla doğrarım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ardından ise eşinin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Zanlının, F.D ve komşularının şikayeti üzerine tutuklandığını ifade eden Hafız, F.D'nin şikayetini geri çektiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Hafız, çalışma izinli olarak KKTC'de bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminat şartlarını yerine getiremedi

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Eser Demiralp’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 4 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi. Zanlı teminat şartlarını yerine getiremediği için hükümsüz tutuklu olarak ceza evine gönderildi.