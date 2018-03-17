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YİNE KAZA

YİNE KAZA

Yine kaza!

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Bu akşam, saat 22:20 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Ahmet Ekin (E-21), yönetimindeki PJ 336 plakalı motosiklet ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan Snejana Tabakoğlu (K-46), yönetimindeki PU 064 plakalı salon araç ile carpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Ekin ile motosiklette yolcu olarak bulunan Orhan İlbey Sıhhat (E-20) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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