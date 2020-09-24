Yine kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti!
Yine kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16.30 sıralarında Lefkoşa Girne anayolu 8-9.km arasında Ahmet KURTOGLU(E-44) yönetimindeki SG 792 plakall araç ile Lefkşa istikametine dogru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yol ortasıda bulunan orta refüj taşlarına çarpıp sol yan kısmı üzerinde durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi halen Lefkosa Dr. Burhan Nalbantoglu Devlet Hastanesi’nde sürmektedir.
Polisin sorusturması devam etmektedir
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